Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Dienstagmorgen in der Kehler Straße. Ein 20-jähriger Zweiradfahrer war offensichtlich gegen 07:15 Uhr auf der Oberwaldstraße unterwegs und wollte an der dortigen Ampel geradeaus in die Badener Straße fahren. Es wird davon ausgegangen, dass er hierbei die rote Ampel missachtet hat. Eine von der Badener Straße in die L75 einbiegende Autofahrerin erfasste den jungen Mann. Dieser stürzte hierdurch im Kreuzungsbereich. Der junge Motorradfahrer wird schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Unfallaufnahme während des Berufsverkehrs kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell