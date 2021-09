Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Scheunenbrand auf einem Reiterhof

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf, Annaberger Hof, 29.09.2021 07:42 Uhr

Seit dem Morgen ist die Feuerwehr Bonn mit einem Großaufgebot am Annaberger Hof im Einsatz. Dort sind schätzungsweise 700 Strohballen in einer Scheune mit einer Grundfläche von rund 100m² in Brand geraten. Verletzte Personen oder Tiere gibt es nicht.

Mitarbeiter des Reiterhofes, die das Feuer am Morgen entdeckten, handelten unverzüglich und riefen über den Notruf 112 die Feuerwehr. Zeitgleich brachten sie rund 20 Pferde in Sicherheit, die in einem angrenzenden Stall untergebracht waren und entfernten mehrere große Rundballen aus dem betroffenen Bereich.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einheiten von der Feuer- und Rettungswache Bad Godesberg wurden weitere Einsatzmittel zur Einsatzstelle nachgefordert. Neben der eigentlichen Brandbekämpfung galt es den angrenzenden Stall durch eine Riegelstellung zu schützen, eine ausreichende Löschwasserversorgung auf dem abgelegenen Hof sicherzustellen und das Nachrücken der zahlreichen Einsatzmittel in einem Bereitstellungsraum zu koordinieren.

Um das Feuer zu löschen, müssen die brennenden Strohballen aus der teilweise eingestürzten Scheune entfernt und auf einer naheliegenden Koppel abgelöscht werden. Dazu werden seit mehreren Stunden bis zu sechs Radlader eingesetzt. Unterstützung ist dazu von dem Betreiber des Reiterhofes, dem Technischen Hilfswerk aus Köln und Siegburg sowie von BonnOrange eingetroffen. Zwei weitere Radlader des Technischen Hilfswerk sind angefordert.

Um den großen Bedarf an Löschwasser sicherzustellen wurden zwei Schlauchleitungen von rund 1km Länge zum Einsatzort verlegt. Zwischenzeitlich wurden zur Unterstützung auch Einheiten aus Wachtberg und Meckenheim angefordert, die jedoch nicht eingesetzt werden mussten. Zudem wurde Löschwasser im Pendelverkehr über Tanklöschfahrzeuge bereitgestellt und aus einem Wassertank sowie einem Löschwasserteich entnommen.

Ein Einsatzende ist nach derzeitigem Stand noch nicht absehbar, der Einsatz wird sich sicher noch bis in die Nachtstunden hinziehen. Beleuchtungsgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Bonn und des Ortsverbandes Beuel des Technischen Hilfswerks sind für einen Einsatz in der Dunkelheit schon vorgeplant.

Zur Versorgung der Einsatzkräfte ist eine Einheit der Johanniter Unfallhilfe im Einsatz.

Um den Grundschutz auf den verwaisten Feuerwachen in Bad Godesberg und Beuel sicherzustellen wurden diese von den Einheiten Lannesdorf, Holtorf und Holzlar der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Die Ablösung der eingesetzten Kräfte ist für den frühen Abend geplant, sodass im Laufe des Einsatzes alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und Einsatzmittel von allen Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz eingebunden waren.

