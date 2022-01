Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, L75 - Von der Fahrbahn abgekommen

Neuried (ots)

Ein Unfall mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der L75. Ein 44-jähriger Fahrer eines Peugeot LKW befuhr die Landstraße aus Richtung Goldscheuer in Richtung Altenheim. Gegen 17:17 Uhr kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ offenbar einen Leitpfosten und kollidiert schließlich mit einem, an einer Böschung befindlichen Baum. Der 44-Jährige wurde durch die Kollision glücklicherweise nicht verletzt. Sein Gefährt war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

/mw

