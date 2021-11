Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und haut ab - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen einem Auto und einem Radfahrer wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Unbekannte wollte aus der verkehrsberuhigten Straße "Am Schulgarten" auf die Herzogenriedstraße einfahren. Dabei übersah er den 22-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem entlang der Herzogenriedstraße verlaufenden Radweg in Richtung Waldhofstraße unterwegs war. Der Radler schlug zunächst mit dem Kopf auf der Motorhaube des Fahrzeugs auf und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Kopf und Bein zu. Der Unbekannte fragte kurz, ob alles in Ordnung sei und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern. Nach Auskunft eines Zeugen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Mercedes-A-Klasse-Fahrer, der noch zweimal die Unfallstelle passierte, ohne jedoch anzuhalten.

Der 22-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell