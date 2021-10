Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW kommt von der Straße ab

Callbach (ots)

PKW-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt. Am Dienstagmittag befuhr ein 75-Jähriger mit seinem PKW in Hauptstraße in der Ortsmitte. Im Bereich der Einmündung zur Kirchstraße verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW, überfuhr den Gehweg und stieß gegen ein Metallgeländer. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er von der Besatzung des Rettungsfahrzeuges in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Außer der Polizei und dem Rettungsdienst waren noch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musst die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. |pilek

