POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 270

Heinzenhausen

41-Jährige verursacht Unfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden. Am Montagmorgen wollte die Frau mit ihrem SUV auf die B 270 in Richtung Wolfstein einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 27-Jährigen, welche mit ihrem Opel in Richtung Lauterecken auf der Bundessstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden sowohl die Unfallverursacherin und ihre beiden siebzehn und drei Jahre alten Mitfahrerinnen, als auch die Opelfahrerin verletzt. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung gebracht. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen aller Beteiligten als leicht heraus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. |pilek

