Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Abkommen von der Fahrbahn überschlagen

Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Sonntagnachmittag hat sich ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 379 leicht verletzt. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve zwischen Schiersfeld und Sitters, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden von geschätzt rund sechstausend Euro und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell