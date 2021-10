Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenbach-Hundheim (ots)

Kradfahrer kümmert sich nicht um verursachten Sachschaden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrer in der Hauptstraße einen abgestellten Peugeot an der hinteren Stoßstange. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges aufgefunden und sichergestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell