POL-PDKL: Zivilcourage nach Unfallflucht durch betrunkenen Kleintransportfahrer

Kaiserslautern Autobahn 6 (ots)

Am Freitag, den 01.10.21, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger, stark alkoholisierter männlicher Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Frankfurter Kennzeichen die Bundesautobahn 6 aus Richtung Mannheim in Richtung Saarbrücken. Hierbei gefährdete er zunächst im Bereich Grünstadt infolge seiner unsicheren Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer, ehe er einen fahrenden PkW rammte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Durch seine fortgesetzte anhaltende "Schlangenlinienfahrt" wurden weitere Verkehrsteilnehmer aufmerksam, meldeten den Vorfall und verhinderten mit ihren Fahrzeugen durch geschicktes Zuparken eine Weiterfahrt, als der alkoholisierte Fahrer wohl grundlos auf dem Seitenstreifen der Autobahn im Bereich Kaiserslautern anhielt. Den notwendigen strafprozessualen Maßnahmen widersetzte sich der Mann zunächst, so dass neben dem Entzug seines Führerscheins ihm auch hier eine weitere Strafanzeige droht.

Zeugen und weitere Geschädigte der oben beschriebenen Fahrweise des weißen Kleintransporters auf der A 6 können sich gerne mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der 0631/35340 in Verbindung setzen.

