Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Einbruch in das Wasserhäuschen

Lauterecken (ots)

Immer wieder kommt es zu Beschädigungen am Wasserhaus. Langfinger schafften sich diesmal gewaltsamen Zutritt zum Objekt im gleichnamigen Wasserhausweg, indem zwei Eingangstüren aufgehebelt wurden. Ohne Diebesgut wurde die Örtlichkeit wieder verlassen. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen von einer Spaziergängerin bemerkt. Der Tatzeitraum dürfte innerhalb der letzten Septemberwoche liegen. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach Sachbeschädigungen an der Fassade durch Graffiti und Einbrüche am Wasserhäuschen der Polizei gemeldet. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich des Wasserhausweges nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen.|pilek

