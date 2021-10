Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bargeld aus Kasse entwendet, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Geschäftsinhaber wird abgelenkt und bestohlen. Am Donnerstag um 12:00 Uhr betraten drei Personen ein Geschäft in der Straße "Am Ring" und verwickelten den Inhaber in ein Gespräch. Einem der Personen gelang es dann unbemerkt die Kasse zu öffnen und alle sich in der Kasse befindlichen Geldscheine zu entwenden. Ein Täter wurde als Mann mittleren Alters (geschätzt 45-50 Jahre) beschrieben. Der andere Tatverdächtige war etwas jünger, geschätztes Alter etwa 30 Jahre, Bartträger und hatte dunkle Haare. Das geschätzte Alter der Frau betrug etwa 30 bis 35 Jahre. Auf der Wange hatte sie eine auffällige Narbe. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell