Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Waldhütte

Nerzweiler (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots)

Unbekannte nehmen Stromgenerator, Bühnenlichter und Kabeltrommel mit. Am Mittwoch war der Eigentümer nach einige Zeit wieder an der Hütte und bemerkte den Einbruch. Täterhinweise liegen keine vor. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen an der Landstraße zwischen Hinzweiler und Nerzweiler machten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

