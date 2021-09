Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Fahrfehler mit Pkw überschlagen - Fahrer leicht verletzt

BAB 63 - Dreisen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der BAB 63 kurz nach der Anschlussstelle Göllheim auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern infolge eines Fahrfehlers zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der unfallverursachende Pkw überschlagen hatte. Der 70-jährige Pkw-Fahrer wollte einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw überholen und kollidierte beim Wiedereinscheren mit dem Laster, weil er den Sicherheitsabstand bei falsch eingeschätzt haben dürfte. Durch die anschließende Kollision verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und blieb schließlich in der Böschung auf dem Dach liegen. Feuerwehr und Rettungsdienst, die ebenfalls vor Ort waren, befreiten den Fahrer aus dem Wrack. Der 70-jährige musste mit leichten Blessuren ins Westpfalzklinikum eingeliefert werden. Durch die Bergung des Fahrzeugs und den anschließenden Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, musste ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. An der Unfallstelle kam es zu geringen Behinderungen des Verkehrs. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. |PASt

