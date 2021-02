Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Radiowecker sorgt für Feuerwehreinsatz

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen um 11:04 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Veilchenweg alarmiert. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von der Meldenden eingewiesen. Da auf Klingeln im ersten Obergeschoss niemand öffnete, wurde die Wohnungstür schadensfrei von der Feuerwehr geöffnet. Im Wohnzimmer wurde ein alarmierender Radiowecker vorgefunden. Der Alarm in guter Absicht wurde daraufhin abgebrochen. Auch die Polizei war neben dem Löschzug und Rettungswagen 30 Minuten vor Ort.

