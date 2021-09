Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reisebus verursacht folgeschweren Verkehrsunfall und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Bild-Infos

Download

A 6 Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen kurz vor halb Zehn ereignet sich auf der BAB 6, Fahrtrichtung Saarbrücken, in Höhe des Rastplatzes Schwarzbachwiesen (Gem. Bruchmühlbach-Miesau) beim unachtsamen Fahrstreifenwechsel eines grün-weißen Reisebusses ein folgeschwerer Verkehrsunfall in den ein Pkw und ein weiterer Omnibus verwickelt werden. Der Busfahrer des Reisebusses fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Zeugenaussagen wechselte der flüchtige Bus ohne zu Blinken vom rechten auf den linken Fahrstreifen, auf dem in gleicher Höhe ein BMW fuhr. Der BMW schleuderte an die Mittelleitplanke, dann nach rechts quer über die Fahrbahn und kreuzte dabei die die Fahrspur eines weiteren Busses, der gerade in diesem Moment auf die BAB auffahren wollte. Im BMW wurde der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Die Insassen mussten durch den Rettungsdienst ins nahegelegene Krankenhaus nach Landstuhl verbracht werden. Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Autobahnmeisterei Landstuhl und die Feuerwehr Ramstein vor Ort. Nach Aussagen der Insassen soll es sich bei dem flüchtigen Bus um einen grün-weißen Reisebus gehandelt haben. Weiters ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Bus, der vermutlich keine Unfallschäden hat, aufgefallen ist und Angaben zum Kennzeichen oder zum Reiseunternehmen machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell