Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Zu einem etwas kuriosen Verkehrsunfall ist es am Montag in den frühen Morgenstunden in Lauterecken gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug in Lauterecken bergabwärts geparkt. Nachdem er Schwierigkeiten hatte den Motor zu starten, wollte er es zum Anlassen den Berg hinunterrollen. Während des Rollvorgangs verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW und fuhr eine circa zehn Meter tiefe Böschung hinab. Hierbei stieß er zunächst gegen ein anderes Fahrzeug und wurde letztendlich von einer Hausfassade gestoppt. Der Fahrer verletzte sich nur leicht und konnte aus eigener Kraft sein Fahrzeug verlassen um die Polizei zu verständigen. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An der Hausfassade und den beteiligten Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste mittels eines Autokrans geborgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell