Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus, Zeugen gesucht

Kindsbach (ots)

Am frühen Morgen ist eine Sachbeschädigung in der Eisenbahnstraße gemeldet worden. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte unweit des Tatortes ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei den anschließenden Ermittlungen wurden weitere Ereignisorte festgestellt, welche von dem oder den Tätern in der Zeit zwischen 04 Uhr und 06 Uhr aufgesucht wurden. Bepflanzungen und Glaseinlässe von Schaukästen/Fensterscheiben wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Hinweise melden Sie bitte an die zuständige Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371-9229-0.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell