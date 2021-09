Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Gaststätte

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Lokal in der Meisenheimer Untergasse einzudringen. Der Inhaber der Gaststätte konnte am Freitag Hebelspuren an der Eingangstür sowie an einem Fenster feststellen. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde erfahren, dass die Täter zwar nicht ins Innere des Restaurants gelangen konnten, jedoch durch das gewaltsame Einwirken auf Tür und Fenster erheblichen Sachschaden anrichteten. Die Polizei Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 9110 um Hinweise von Zeugen, die womöglich Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell