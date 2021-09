Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW auf Mitfahrerparkplatz

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Auf dem Mitfahrerparkplatz an der Bundesstraße 48 wurde am Mittwoch ein geparkter PKW beschädigt. An einem Fiat Punto mit ROK-Kennzeichen wurde ein Reifen zerstochen und Buchstaben in den Lack gekratzt sowie der Tankdeckel beschädigt. Die Tat wurde am Mittwochabend festgestellt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

