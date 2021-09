Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Navi löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Ein vermutlich verkehrt programmiertes Navigationsgerät auf dem Handy brachte am Mittwoch Abend einen 14-jährigen Jugendlichen in eine gefährliche Situation. Mehrere Autofahrer meldeten einen Radfahrer mit weißem Pullover auf dem Seitenstreifen der A6 in Richtung Saarbrücken, im Bereich der Waschmühltalbrücke. Beamte der Autobahnpolizei fuhren die Strecke ab und konnten den jungen Mann zusammen mit einem Rettungswagen des ASB in einer Behelfsausfahrt antreffen. Der Jugendliche gab an, der kürzesten Route auf seinem Handy gefolgt zu sein, um nach Hohenecken zu gelangen. Die Sanitäter erkannten die Gefahr und konnten ihn bis zum Eintreffen der Streife absichern. Durch den verständigten Vater wurden der Junge und sein Fahrrad an der Kontrollstelle abgeholt.

