Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtiger nach Trickdiebstahl ermittelt

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Tatverdächtiger eines Trickdiebstahls konnte am Mittwochnachmittag ermittelt werden. Dieser hatte gegen 11 Uhr an der Haustür einer 83-jährigen Frau geklingelt und angegeben, Bargeld für die Behandlung seiner im Krankenhaus liegenden Brüder zu benötigen. Da er im Laufe des Gespräches um ein Glas Wasser bat, ließ ihn die Geschädigte in ihre Wohnung. Dort entwendete er Bargeld aus einem Geldbeutel sowie eine Bauchtasche. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte und ihn darauf ansprach, bestritt er die Tat und entfernte sich. Die männliche Person wurde später gegen 14:30 Uhr durch die Polizei kontrolliert und konnte als Tatverdächtiger des Trickdiebstahls ermittelt werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell