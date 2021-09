Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl an der "Gottliebenkapelle"

Worms, Herrnsheim (ots)

Im Zeitraum vom 12.09.2021 bis 19.09.2021 wurden durch bislang unbekannte Täter an der "Gottliebenkapelle" in Worms- Herrnsheim Regenfallrohre aus Kupfer entwendet. Zudem wurden Hebelspuren an der Haupteingangstür festgestellt, ein Eindringen in die Kapelle gelang den Tätern jedoch nicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter während ihrer Tat durch Zeugen beobachtet wurden, die die Täter aufgrund ihrer Kleidung für Handwerker gehalten haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

