Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Katalysator

Worms (ots)

Im Zeitraum vom 16.09.21 bis zum 19.09.21 wurde an einem grauen Mercedes-Benz der Katalysator, welcher sich am Fahrzeugboden befand, abgesägt und entwendet. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz des Wormser Theater in der Rathenaustraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell