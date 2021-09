Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Worms (ots)

Am 19.09.2021, gegen 04:20 Uhr, kam es in Worms-Neuhausen in der Von-Steuben-Straße zu einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Der 47-jährige Wormser befuhr mit seinem Audi die Von-Steuben-Straße aus Richtung B 9 kommend. Am Kreisverkehr Von-Steuben-Straße / Gaustraße wollte der PKW-Fahrer weiterhin die Von-Steuben-Straße in Richtung Innenstadt befahren. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kollidiert zunächst mit einer Straßenlaterne, welche abbricht, und kommt anschließend vor einem Verkehrszeichen zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Der Audi war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Worms zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

