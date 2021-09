Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Gemeinschaftspraxis gesucht

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, ist es zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (10.15 Uhr) zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Straße "Am Kirchenkamp" gekommen. (PM 26.09.2021 - 12:02)

Neben dem Kosmetikstudio brachen die Täter zudem auch in eine Gemeinschaftspraxis ein, die sich im zweiten Obergeschoss desselben Geschäftshauses an der Ecke zur "Lotter Straße" befindet. Die Diebe dursuchten die Räumlichkeiten und die Mitarbeiterspinde nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend vom Tatort. Bislang ist nicht bekannt, ob die Unbekannten auch in der Gemeinschaftspraxis Diebesgut erlangten. Zeugen nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell