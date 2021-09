Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Kosmetikstudio gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (10.15 Uhr) ist ein Kosmetikstudio an der Straße "Am Kirchenkamp" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter beschädigten das Türschloss der Einrichtung, die sich um zweiten Obergeschoss eines Geschäftshauses an der Ecke zur "Lotter Straße" befindet und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen hochwertige Kosmetikprodukte und eine vierstellige Summe Bargeld an sich und flüchteten vom Tatort. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden, 0541/327-2215 oder -3203.

