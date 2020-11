Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201103 - 1132 Frankfurt- Innenstadt: Tasche mit Mobiltelefonen geraubt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag überfielen Unbekannte zwei Männer, die im Auftrag ihres Chefs mehrere Pakete mit Mobiltelefonen zur Post bringen sollten. Die Täter setzten dabei Reizgas ein.

Gegen 13:00 Uhr befanden sich die beiden Mitarbeiter (22 und 23 Jahre alt) eines Mobiltelefongeschäfts in der Schäfergasse. Sie beabsichtigten, mehrere Pakete mit Mobiltelefonen bei einer nahegelegenen Postfiliale abzugeben. Die Pakete transportierten sie jeweils in einer Tragetasche. In Höhe der Hausnummer 6-8 seien plötzlich drei Unbekannte an die beiden Kuriere herangetreten, von denen einer dem 22-jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht habe. Ein anderer habe dem 23-Jährigen gegen den Hals geschlagen, ihn gewürgt und sich so seiner Tragetasche bemächtigt.

Anschließend sei das Räubertrio in Richtung Stephanstraße geflüchtet. Dem mit Reizgas angegriffenen Kurier gelang die Flucht, ohne dass ihm seine Tasche geraubt werden konnte.

Ermittlungen vor Ort erbrachten den Hinweis, dass die Räuber anschließend weiter über die Konstablerwache durch einen Durchgang in die Konrad-Adenauer-Straße gerannt sein könnten. Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schlank, ca. 185 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkler Kapuzenpullover

2. Täter: Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schlank, ca. 185 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkler Kapuzenpullover

3. Täter: Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunklere Hautfarbe als die beiden anderen Täter, schlank, ca. 190 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkle Daunenjacke

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75551499 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

