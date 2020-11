Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201103 - 1129 Frankfurt-Sachsenhausen: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. Oktober - 31. Oktober 2020) wurden gegen 01:30 Uhr in der Stegstraße, in Höhe der Textorstraße, kurz vor dem Südbahnhof, zwei Männer (39 und 40 Jahre) unvermittelt von einer Personengruppe (4-6 männliche Jugendliche/Heranwachsende) angegriffen und schwer verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Mehrere Zeugen gaben übereinstimmend an, dass die beiden Männer ohne ersichtlichen Grund von einer Gruppe von 4-6 jungen Männern geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und anschließend, auf dem Boden liegend, auch noch gegen den Kopf und den Oberkörper getreten wurden. Die Tätergruppe flüchtete dann auf der Stegstraße in Richtung der Walter-Kolb-Straße. Der 39-Jährige und der 40-Jährige mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht und ärztlich behandelt werden.

Die Zeugen konnten die Täter wie folgt beschreiben:

4-6 männliche Jugendliche/Heranwachsende im Alter von etwa 17-20 Jahren, südeuropäische Erscheinung. Einer war vermutlich mit einer hellen Jacke (möglicherweise heller Trainingsanzug) bekleidet, die anderen trugen dunkle Oberbekleidung, darunter mehrere Jacken der Marke "Wellensteyn ".

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069-75510800 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

