Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201103 - 1130 Frankfurt-Ostend: Raub auf Kiosk

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) Am gestrigen Montag, den 02. November 2020, in der Zeit zwischen 19:50 Uhr und 20:10 Uhr, kam es in der Waldschmidtstraße zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk.

Ein unbekannter maskierter Mann betrat den genannten Kiosk. Er ging auf den 70-jährigen Kioskbetreiber zu und schlug ihm unvermittelt mit einem Schlagstock auf den Kopf. Anschließend forderte er Bargeld, welches er sich dann aber selbst aus der Kasse nahm. Der Täter verließ daraufhin den Kiosk und flüchtete mit dem geraubten Geld in unbekannte Richtung.

Der 70-Jährige kann den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 170-180 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, maskiert, schwarzes Oberteil, trug einen Schlagstock bei sich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069-75551299 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

