Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Breitenbach (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es gestern gegen 17.30 Uhr auf der L 354. Ein 37-jähriger Kradfahrer befuhr die L 354 von Bambergerhof kommend in Fahrtrichtung Breitenbach. Auf einer Gefällestrecke verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg verbracht werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.|pikus

