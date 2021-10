Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Brennholzstapels

Desloch (ots)

Mehrere Ster Brennholz verbrannt. Am Sonntagabend geriet in einem Waldstück nördlich von Desloch gelagertes Brennholz aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Desloch, Jeckenbach und Breitenheim brannte das Holz komplett ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 063892-9110 zu melden. |pilek

