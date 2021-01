Polizeidirektion Lübeck

Wahlplakate beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Im Rahmen der Bürgermeisterwahl auf Fehmarn haben Unbekannte diverse Wahlplakate in der Nacht zu Donnerstag (28.01.2021) beschmiert. Neben aufgemalten Hitlerbärten und Genitalien waren auch Beleidigungen auf die Plakate geschrieben worden. Die Polizei auf Fehmarn und das Staatsschutzkommissariat der Polizeidirektion Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

Betroffen sind fast alle Wahlplakate der Kandidatinnen und Kandidaten zur Bürgermeisterwahl auf Fehmarn. Nach bisherigem Sachstand gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter die mindesten 20 Plakate in Burg und Umgebung in der Nacht zu Donnerstag (28.01.2021) verunstalteten. Die Klärung des Motivs und der weiteren Hintergründe wegen des Verdachts der Beleidigung und Sachbeschädigung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ergänzend dazu hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder das Geschehen in der Nacht zu Donnerstag in Burg und Umgebung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 entgegen.

