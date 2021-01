Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall BAB63 mit Paketlieferant

Kirchheimbolanden (ots)

Am 21.01.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger Paketlieferant mit seinem Lieferwagen die A63 in Richtung Mainz. Kurz vor der AS Kirchheimbolanden querte bei regennasser Fahrbahn und Windböen, laut dem Fahrer, ein Eichhörnchen die Fahrbahn, weswegen er mit seinem Fahrzeug ausweichen wollte. Das Fahrzeug schaukelte sich hierbei derart auf, dass es ins Schleudern kam und schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die Überholspur musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt.

