Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Terminhinweis für die Medien: Einladung zum Pressegespräch bei der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim (ots)

Über die Verkehrs-/ Kriminalitätsstatistik des Jahres 2019 möchten wir Sie in einem Pressegespräch am Mittwoch, 18.03.2020, 14 Uhr in der Polizeiinspektion Germersheim, Friedrich-Ebert-Straße 5, 76726 Germersheim Telefon: 07274-9580 informieren.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Eine Anmeldung ihrerseits erleichtert unsere Planung.

Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Zöller Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell