Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung auf Firmenparkplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 12:45 und 20:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Autoteilezulieferers in der Industriestraße ein PKW mutwillig beschädigt. An einem dort geparkten, grünen Seat Ibiza mit ROK-Kennzeichen wurde der rechte Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen und der rechte Frontscheinwerfer wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Straftat werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell