Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 12 Uhr auf der Straße zwischen den Quadraten K2 und K3. Ein 46-Jähriger Seat-Fahrer war auf der Straße in Fahrtrichtung Luisenring unterwegs, als sich der Verkehr staute. In Folge dessen fuhr der Mann einer 42-Jährigen Nissan-Fahrerin auf. Die Frau, sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren trotz des Unfalls noch fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell