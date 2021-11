Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: LKW beschädigt zwei Fahrzeuge - 6.500 EUR Schaden

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Montag wurden gegen 15:50 in der Karlsternstraße zwei Autos beschädigt. Ein 47-Jähriger LKW-Fahrer befuhr die Karlsternstraße in Fahrtrichtung Karlstern. Auf Höhe der Waldschule öffnete sich am Aufbau des LKWs ein Seitenteil. Dieses stieß beim Vorbeifahren an einen KIA und einen Golf und beschädigte diese. Der Sachschaden beträgt rund 6.500 EUR.

