Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Schaufenster mit Gullideckel eingeschlagen

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in Gebäude und Transporter eines Elektrofachmarktes an der Jürgenstraße eingedrungen. Sie schlugen die Schaufensterscheibe des Betriebes mit einem Gullideckel ein und entwendeten Auslagen. Ferner erbeuteten sie aus dem Transporter Werkzeuge. Sie dürften sich also längere Zeit auf dem Gelände des Marktes aufgehalten haben. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

