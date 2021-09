Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Tankstelle

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie verschafften sich über das Dach Zugang zum Verkaufsbereich und entwendeten aus der Tabakauslage Zigaretten im Wert mehrerer zehntausend Euro. Zur Tatausführung nutzten die Täter zwei Leitern, die sie vermutlich von Privatgrundstücken im Nahbereich gestohlen haben. Die Eigentümer der Leitern werden dringend gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

