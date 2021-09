Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Hecke bei Abflämmarbeiten in Brand gesetzt

Twist (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagabend zu einem Brand in die Brückenstraße ausrücken. Bei Abflämmarbeiten gegen das Unkraut im Vorgarten eines dortigen Wohnhauses, war eine Lebensbaumecke in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein Verteilerkasten sowie eine Sat-Anlage und Fenster eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde niemand.

