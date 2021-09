Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Asphaltfertiger angefahren und geflüchtet

Wietmarschen (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist es auf der Nordhorner Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit sehr hohem Sachschaden gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war dort im Bereich der Baustelle zwischen der "Lohner Flugplatzstraße" und der Straße "Kanälchen", mit Straßenbaumaschine zusammengestoßen. Der im abgesperrten Bereich der Baustelle abgestellte Asphaltfertiger wurde so stark beschädigt, dass von einem Sachschaden in Höhe vieler zehntausend Euro auszugehen ist. Der Spurenlage zufolge dürfte ein Lkw die Sachschäden verursacht haben. Dessen Fahrer war zur Unfallzeit in Fahrtrichtung Lingen unterwegs, übersah die Baustelle und stieß gegen die Arbeitsmaschine. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt im Anschluss fort. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

