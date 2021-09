Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach tödlichem Unfall auf B213 gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Osttangente (B213) der Stadtumfahrung Nordhorn, in Höhe der Brücke Wehrweg, zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich gegen kurz nach 20 Uhr ein Mann in suizidaler Absicht auf der Fahrbahn. Er wurde dort von mindestens einem, vermutlich sogar mehreren Fahrzeugen erfasst und getötet. Ob er von der Brücke gesprungen ist oder zu Fuß auf die Fahrbahn lief, ist unklar. Die Polizei prüft Hinweise darauf, dass einer der Beteiligten Fahrzeugführer nach dem Zusammenprall mit dem Verstorbenen nicht anhielt und seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

