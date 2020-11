Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrollen in Fußgängerzone Grünstadt - Personen flüchten allesamt zu Fuß

GrünstadtGrünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Samstag den 28.11.2020 im Zeitraum 22:30 bis 23:30 Uhr insgesamt sechs Personen unabhängig voneinander in der Fußgängerzone in Grünstadt einer Personenkontrolle. In allen Fällen flüchteten die Personen zu Fuß, konnten jedoch durch die Beamten immer eingeholt und kontrolliert werden. Bei einer Person konnte letztlich bei seiner Personendurchsuchung und der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen ein Schlagring, vier Ecstasy-Tabletten und wenige Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Gegen den 28-Jährigen aus dem Bereich südliche Weinstraße wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einem 16- Jährigen aus Neuleiningen wurde eine volle Wodka-Flasche aufgefunden, welche letztlich vom ihm selbst im Beisein der Streife ausgekippt wurde. (B.H.)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell