Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand auf Baustelle

Nordhorn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Donnerstagabend auf einem Baustellengelände am Baumschulenweg zu einem Brand gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr standen Baustellenabsperrungen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

