Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer gefährdet möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 34 Jahre alter Citroen-Fahrer steht im Verdacht, am Freitagvormittag (25.06.2021) durch mutmaßlich rücksichtsloses Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Der Mann war gegen 11.10 Uhr in der Rotenwaldstraße vom Dreieck Wildpark kommend in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Er soll dabei unter anderem auch ab der Geißeichstraße auf der Gegenfahrbahn der Rotenwaldstraße gefahren sein und erst nach der Einmündung Jägerhausweg wieder auf die rechte Fahrspur eingeschert haben. Polizeibeamte, die die Fahrweise des Mannes beobachtet hatten, alarmierten daraufhin Beamte einer Kontrollstelle an der Rotenwaldstraße/Osianderstraße. Kurz vor der Kontrollstelle soll der 34-Jährige im Kurvenbereich einen Lieferwagen überholt und dabei die durchgezogene Linie missachtet haben. Anhaltezeichen der Polizeibeamten an der Kontrollstelle ignorierte er offensichtlich ebenfalls. Den Beamten gelang es den 34 Jahre alten Fahrer des weißen Citroen auf Höhe der Tankstelle an der Rotenwaldstraße anzuhalten. Nach Beendigung der Kontrolle entließen sie den 34-Jährigen wieder auf die Straße. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell