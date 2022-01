Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Mit Helikopter gerettet

Ottenhöfen (ots)

Zu einem Rettungseinsatz unter der Beteiligung von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, unter anderem der Bergwacht, sowie einem Schweizer Rettungshelikopter kam es am frühen Dienstagmorgen auf dem Karlsruher Grat. Eine Frau kam dort offenbar mit ihrem Fuß in einen Felsspalt konnte sich selbst nicht mehr befreien. Ein alarmierter Polizeihubschrauber konnte die Verletzte in dem unwegsamen Gelände genau lokalisieren. Zur anschließenden Rettung der Frau unterstützte ein Rettungshelikopter mit Seilwinde aus der Schweiz. Dieser nahm zunächst am Boden speziell ausgebildete Höhenretter auf, welche die Frau im Anschluss aus ihrer misslichen Lage befreien konnten. Der Helikopter landete daraufhin im Bereich Furschenbach, wo ein Rettungswagen bereits auf die Dame wartete und Sie zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Nach derzeitigem Sachstand wurde die Frau glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Aufgrund des Helikoptereinsatzes musste die Fahrbahn der L87 kurzeitig von der Polizei gesperrt werden.

