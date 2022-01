Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Rheinmünster, Schwarzach (ots)

Am Montag gegen 14:40 Uhr soll es in der Bahnhofstraße zu einem Streifvorgang zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Busfahrer den Vorgang nicht bemerkt haben, weshalb der Autofahrer dem Bus bis zu einer Haltestelle hinterherfuhr. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein. An den beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell