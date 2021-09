Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfall im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntag nach einem Unfall gegen 13.35 Uhr im Kreisverkehr mit der Liebigstraße und der Gebersheimer Straße in Rutesheim in ein Krankenhaus. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam die Frau beim Befahren des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst wurde alarmiert und kümmerte sich um die Frau. Ihre Harley-Davidson war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.400 Euro.

