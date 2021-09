Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Auf Höhe der Zufahrt zum Sportfliegerclub wollten mehrere Fußgänger am Samstagabend die Kreisstraße 1013 vom Flugplatz kommend in Richtung Malmsheim überqueren. Während drei Personen aus der Gruppe die Fahrbahn bereits überquert hatten, trat ein 22-Jähriger gegen 22:15 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn, wo er von einem in Richtung Perouse fahrenden Mercedes CLA einer 38-Jährigen erfasst wurde. Der 22-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Mercedes entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Nachdem die Mercedes-Fahrerin an der Unfallstelle angehalten hatte, wurde sie aus der Gruppe heraus verbal angegangen und beleidigt, weshalb gegen einzelne Personen nun wegen Beleidigung ermittelt wird. Zeugen des Unfalls und der anschließenden Beleidigung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 6869-0, bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

