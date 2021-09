Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Verkehrsunfallflucht auf der L 1184

Ludwigsburg (ots)

Auf der Landesstraße 1184 war die 38 Jahre alter Fahrerin eines BMW am Samstag, kurz vor 16:30 Uhr, von Herrenberg kommend in Richtung Bondorf unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Gäufelden-Öschelbronn kam ihr ein bislang unbekannter schwarzer Pkw entgegen, der seinerseits zu weit nach links geriet und den BMW seitlich streifte, wobei Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise um einen SUV oder Pick-Up gehandelt haben. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07032 2708-0, zu melden.

